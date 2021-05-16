مصرع 5 أشخاص وإصابة 27 آخرين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ خلال أيام العيد

شهدت محافظة كفر الشيخ عدة حوادث متفرقة ما بين انتحار وغرق ومشاجرات وحوادث مرورية، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة 27 آخرين، خلال الثلاثة أيام الماضية.

فشهد طريق " دقلت - كفر الشيخ" الواقع في نطاق مركز كفر الشيخ، الخميس الماضي الموافق أول أيام عيد الفطر، حادث انقلاب سيارة ملاكى بإحدي الترع المائية أدى إلى إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم علي الفور لمستشفي كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم

ويوم الجمعة الموافق ثاني أيام عيد الفطر، لقي طفلين مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام بإحدي الترع المائية بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق، وتم نقل جثمانهما لمشرحة مستشفي دسوق المركزي وأمرت النيابة العامة بدفنيهما لعدم وجود شبهة جنائية.

فيما تسبب حادث مروري علي طريق " روينة - كفر الشيخ" الواقع بنطاق مركز كفر الشيخ في إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة مابين سحجات وكدمات؛ بسبب تصادم توكتوك مع آخر، وتم نقل المصابين لمستشفي كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

كما لقيت طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا مصرعها، وأصيب 6 أخرون، في حادث مروري على أحد الطرق بنطاق مركز الحامول، وتم نقلهم جميعا لمستشفي الحامول المركزي.

وفي مركز قلين ، أصيب 3 أشخاص بجروح قطعية في حادث تصادم علي طريق قرية " ميت الديبة"، وتم نقلهم لمستشفي قلين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأصيب شاب في العقد العشريني مقيم بقرية "شنو" التابعة لمركز كفر الشيخ بطلق ناري في مشاجرة ، جاءت في ذراعه الأيمن ، وتم نقله لمستشفي كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم .

وأمس السبت، الموافق ثالث أيام عيد الفطر، فقد لقي شاب يدعى محمد إبراهيم منير، يبلغ من العمر 24 عاما، مصرعه غرقا بترعة بمعدية مهدي التابعة لمركز مطوبس وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفي مطوبس المركزي تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الوفاة.

فيما أقدم شاب على الانتحار شنقا ، بعد أن منعته طليقته من رؤية طفليه الوحيدين بعد انفصالهما، حيث قام بشنق نفسه بعد ما ساءت حالته النفسية، وفشلت محاولات أسرته لإنقاذه، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله مستشفى بيلا المركزي.

وأصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بإحدي قري مركز الحامول، وتم نقل المصابين لمستشفى الحامول المركزي لتلقي العلاج اللازم.

هذا في حوادث مرورية متفرقة بمراكز الحامول وكفر الشيخ وقلين، أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعه مابين كدمات وسحجات وتم نقلهم للمستشفيات القريبة منهم لتلقي العلاج اللازم.