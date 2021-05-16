الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شفاء 10 آلاف حالة من كورونا و متابعة 11 ألف بالعزل منزلي بالدقهلية

كورونا
كورونا

أعلن الدكتور سعد عبداللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم، عن ارتفاع نسب التعافي بين مرضى فيروس كورونا المستجد بعد المتابعة الدورية لهم  سواء بزيارات منزلية او عن طريق الاتصال التليفوني، موضحا  أنه تم متابعة حوالي   11 الف و250 حالة عزل منزلي منذ بداية المبادرة، وخروج حوالي 10 الاف و75 حالة ،وتم تحويل عدد حوالي 562 حالة للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة وتم توزيع 1100 جهاز لقياس الأكسجين.

- شكر الفرق الطبية على جهودهم في مواجهة كورونا 

و تقدم وكيل وزارة الصحة  بالشكر للفرق الطبية على استمرار جهودهم  في ظل الظروف الراهنة، من خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي اجتاح العالم أجمع وحثهم علي بذل المزيد من الجهد  داعياً الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.

وأكد  "مكي" أنه تم تشكيل 85 فريقا من أعضاء المهن الطبية مقسمين علي الإدارات الصحية المختلفة بأنحاء المحافظة، بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الاتصال التليفونية، و 34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة  حالات العزل المنزلي، و تطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل علي منظومة "co trace".

وناشد  المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة ولبس الماسك وخاصة في  الاماكن العامة  وأماكن العمل وتجنب التجمعات العائلية فيالمناسبات والالتزام بالتباعد الاجتماعي خاصة خلال الفترة المقبلة.

- مطالبة المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية 

ومن جهته ناشد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المواطنين بنطاق المحافظة بتوخي الحذر والإستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وإتباع الإحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، مشيرا إلي انه سيتم  إتخاذ وتنفيذ  عقوبات مشددة حال عدم تطبيقالقرارات الصادرة في هذا الشأن مضيفا أهمية إلتزام المواطنين بضرورة إرتدء الكمامة والحفاظ على التباعد الإجتماعي وعدم التزاحموالحفاظ علي المسافات الآمنة تنفيذا للإرشادات الصحية بالتعامل مع الجائحة حرصا على سلامة وصحة وحياة الجميع.

الدقهلية صحة الدقهلية كورونا تعافى عزل منزلي

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