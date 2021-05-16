حملات مكبرة لازالة التعديات علي أملاك الدولة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال في المهد، ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وشن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف، حملة إزالة فورية لحماية أراضى وأملاك الدولة حيث تمكنت الحملة، من إزالة شدة خشبية علي مساحة 100م بقرية بهيج، وتم التحفظ على كمية من الأخشاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ورصد حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، أعمال بناء مخالف بشارع 12 أرض دويدار عبارة عن شدة خشبية لسقف بالدور السادس تم فكها بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وفي حي العامرية أول بقيادة محمود بريك، قامت إدارة المتابعة الميدانية وإدارة إشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية بإزالة مبانى مخالفة أمام محطة الصرف الصحي بالمستعمرة عبارة عن 4 محلات على مساحة 150 مترا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، حملة إزالة فورية تمكنت من إزالة دور أول مخالف بالعقار الكائن مدخل الكينج من طريق المزلقان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وشن حي وسط برئاسة محارب هيلع، حملة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء على أرض فضاء كائنة في شارع الصالحين بجوار مسجد الصالحين منطقة أبيس وتم إزالتها في الحال، وتم إزالة أعمال بناء قواعد بالطوب الأبيض، كما تم إزالة شدة خشبية بالطابق الأرضي بمنطقة أبيس أيضا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه التعدي على حقوق الدولة، واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي خلال أيام عيد الفطر المبارك لمنع أي مخالفات.

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