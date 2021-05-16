تخصيص 28 وحدة إسكان اجتماعي للمستحقين بكفر الشيخ قريبًا

قال المهندس أحمد منصور، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة كفر الشيخ، إنه في القريب العاجل سيتم تخصيص 28 وحدة اسكان إجتماعي بمدينة كفر الشيخ للمستحقين قريبًا، وذلك بعد الانتهاء من بناء تلك الوحدات وتسليمها للوزارة من أجل التخصيص بمعرفتها، دون تدخل المديرية لا من قريب ولا من بعيد في عملية التخصيص.

ولفت "منصور"، خلال تصريحات خاصة ل"الدستور" ، إلى أن مشروعات الإسكان التي تتم؛ استطاعت حلحلة المشكلة نوعا ما، فوجود مثل تلك المشاريع من شأنه أن يساهم في حل أزمة الإسكان التي عانت المحافظة منها لسنوات وكادت تخنقها بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، مشيرًا إلى إنشاء 1430 وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل حتى الآن.

ونفى وكيل وزارة الإسكان ، أن يكون لهم يد في تخصيص الوحدات نهائيا للمستحقين، كما أن التقديم أيضا يتم إلكترونيا وليس من خلالنا وبالتالي لا وجود نهائيا لأي فرصة تسمح باستخدام الواسطة أو المحسوبية، متوقعا النزول بشكل كبير في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال إنهم توقفوا في الماضي عن بناء مشاريع إسكانية؛ بسبب عدم وجود أراضي للبناء، أو وجود أراضي ولكن مخالفة لإشتراطات الوزارة كأن تكون بعيد عن الحيز العمراني أو أن تكون غير مرفقة.

على جانب آخر، تمكنت وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد سعيد، من رصد 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وحتى اليوم الأحد.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعمل الوحدة خلال أيام عيد الفطر ومنع الإجازات للعاملين بالوحدة لرصد المخالفات والتعديات؛ حفاظا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومنع البناء المخالف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.