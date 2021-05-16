174 شهيدا في قصف الاحتلال بغزة.. واستهداف منزل السنوار بـ15 صاروخا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي إلى 174 شهيدا بينهم 47 طفلا و29 سيدة، بجانب 1200 إصابة بجراح مختلفة، منذ بدء العدوان على غزة.

وتشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم وحتى الآن، سلسلة غارات عنيفة استهدفت منازل وشوارع وأراض زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، أن الغارات أسفرت عن استشهاد 15 مواطنا وإصابة 45 آخرين، معظهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال البحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض.

وانتشلت الطواقم الطبية، جثمان الشهيد الطبيب أيمن أبو العوف، رئيس قسم الباطنة في مجمع الشفاء الطبي.

ووفقا لمصادر محلية، فإن طائرات الاحتلال، شنت أكثر من 100 غارة، في مختلف محافظات القطاع، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، فيما لا يزال آخرين مفقودين تحت الأنقاض.

و استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلي عائلتي العكلوك وأبو العوف، قرب مخبز الشنطي، في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، أسفر عن العديد من الإصابات في حصيلة أولية، بالإضافة إلى أحد المطاعم في ذات المنطقة.

وتواصل طواقم الدفاع المدني البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزلين اللذان قصفتهم قوات الاحتلال بدون تحذير ساكنيهم.

كما قصفت طائرات الاحتلال هدفا في محيط مسجد الكنز وسط مدينة غزة، كما قصفت منزلاً لعائلة الحلاق في شارع الصناعة جنوبي المدينة.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة أراضي زراعية شرق وغرب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.

كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أراضٍ زراعية مجاورة لمنازل المواطنين في "تل قليبو شر" مدينة الشخ زايد، شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف دوار حمودة ومحيط منطقة تل الزعتر واشتعال النيران في منزلين.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية منزل يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس، والشوارع المحيطة به في مدينة خانيونس بأكثر من 15 صاروخا.

وقصفت طائرات الاحتلال أرضاً زراعية، بالقرب من مسجد المجمع الإسلامي، كذلك قصفت أرضا زراعية جنوب معهد محمد النجار بصواريخ الاستطلاع.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع كتيبة 13 وبيارة أبو رشيد بمخيم المغازي، بالاضافة الى موقع الشهيد عيسى البطران في مخيم البريج.