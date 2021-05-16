«الحياة» تعود لشواطئ النادي الاجتماعي وحديقة الأسرة بالغردقة غدا

أعلن مجلس إدارة النادي الاجتماعي بالغردقة، صدور قرار من محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، بإعادة فتح أبواب النادي وحديقة الأسرة أمام الأعضاء وجموع المواطنين بالتذاكر، بدايةً من غد الإثنين بعد غلقة خلال فترة عيد الفطر لمنع التزاحم بين المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا، طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وأكدت إدارة النادي الاجتماعي في بيان لها، أنه سيتم فتح النادي وحديقة الأسرة بداية من غدًا الإثنين أمام الأعضاء وعامة المواطنين، مؤكدةً أن القرار جاء بتعليمات من محافظ البحرالأحمر.

شواطي ومتنزهات الغردقة خالية من المعيدين والزائرين

وشهدت شواطئ مدينة الغردقة العامة والخاصة، والمتنزهات العامة حالة من الهدوء التام خلال فترة عيد الفطر، بعد إغلاقها كاملة من قبل الأجهزة المعنية بعد قرارات رئيس الوزارء بمنع التجمعات لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشهد الشاطئ العام شاطئ رقم 4 خلوًا كامًلا وتواجد أمني مكثف لأجهزة الشرطة لمنع تواجد المواطنين والتجمعات علي الشواطئ، كما شهد شارع "شيري" والممشى السياحي إغلاقًا تامًا تنفيذًا لقرارات الغلق التي حددتها الحكومة لحماية المواطنين من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

استثناء الغردقة من قرارات الغلق والفتح حتى 12 مساءً

واستثنت محافظة البحرالأحمر تعليماتها مدينة الغردقة من قرارات الغلق للمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات السياحية بالمدينة، حفاظًا على سمعة مصر أمام السياحة المتواجدة بالمحافظة، كما أنه تم تطبيق الاستثناء مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتستمر أعمال المحال التجارية والمولات بمدينة الغردقة حتى الساعة 12 مساءً بعد صدور قرار الاستثناء لها باستمرارالفتح على المواعيدالقديمة بخلال باقي مدن ومحافظات الجمهورية التي تغلق في تمام الساعة 9 مساءً.