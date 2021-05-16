إحباط محاولة جديدة لتهريب مخدر «الكبتاجون» عبر ميناء جدة السعودي

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة، إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، مساء أمس السبت، إلى داخل المملكة العربية السعودية.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على حسابها في "تويتر"، اليوم الأحد، أن كمية الكبتاجون التي تم ضبطها بلغت مليونين و312 ألف حبة.

وأضافت الهيئة أنه تم العثور على شحنة الكبتاجون مخبأة داخل شاحنة براد قادمة عبر منفذ ميناء جدة.

ولفتت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى ضبط المستقبلين لهذه الشحنة وعددهم 4 أجانب من داخل البلاد.

وكانت الجمارك السعودية تمكنت الشهر الماضى، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة، بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، مخفية داخل شحنة فاكهة قادمة من لبنان.

وأعلنت المملكة العربية السعودية آنذاك، منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها.

وأكد وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله حينها: أن "حماية الأمن السعودي هو من مسؤوليتنا أيضا كلبنانيين".

وشدد "حب الله" على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر، لضبط عمليات التهريب.

وتابع الوزير اللبنانى: "لأن ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان"، على حد قوله.

ويعتبر الكبتاجون واحد من أنواع الأقراص المخدرة الجديدة، وهو عبارة عن أقراص مخدرة لها أضرار ومخاطر صحية جسيمة.

ومخدر الكبتاجون هو الاسم التجارى لمادة الفينثيلين، التى تشبه مادة الـ"amphetamine" المنشطة، وهى مادة مخدرة يمنع تداولها وليس لها فائدة طبية ويعاقب القانون متداوليها.

و يعتقد أن متعاطى مخدر الكبتاجون أنه يمدهم بالنشاط ويرفع معدل مزاجهم، ويقلل الحاجة إلى النوم ويقلل الشهية للطعام، بالإضافة إلى زيادة الرغبة فى الجنس، وهو أمر منافى للحقيقة.