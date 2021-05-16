الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق اجتماع بين وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوث الأمريكي

القصف الإسرائيلى
القصف الإسرائيلى

أفادت فضائية "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل، بانطلاق اجتماع بين وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس والمبعوث الأمريكي هادي عمرو، بالتزامن مع تجدد الغارات الإسرائيلية اليوم الأحد على قطاع غزة.

واستشهد 7 فلسطينيين على الأقل من عائلة واحدة، وأصيب أكثر من 40 آخرين، في غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على 4 مباني سكنية في حي الرمال غربي مدينة غزة، ليل السبت الأحد.

وانتشل رجال الإنقاذ عددا من الأحياء من تحت الأنقاض، بينهم أطفال، في حين لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين آخرين بين حطام المنازل.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة خلال أسبوع من التصعيد إلي أكثر من 150 شهيدا، من بينهم 41 طفلا، وأكثر من ألف مصاب.

يأتي ذلك عقب يوم من قصف الاحتلال الإسرائيلي لثاني اكبر الابراج في قطاع غزة، وسقوط شهداء في مخيم الشاطئ.

من جانبها، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن اجتماع طارئ افتراضي، اليوم الأحد، بطلب من السعودية.

وقالت المنظمة  في بيانها: "بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، يعقد غداً الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية، بحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصاً في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك".

يأتي هذا فيما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "قلقه البالغ" إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وقطاع غزة، كما أكّد خلال محادثة مماثلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة أن توقف حركة حماس إطلاق الصواريخ على الدولة العبرية.

 

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