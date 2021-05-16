نائب محافظ القاهرة يتفقد حالة النظافة وسير العمل في أحياء المنطقة الشمالية

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بجولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير انتظام العمل وتفقد حي الشرابية بحضور رئيس الحي لمتابعة حالة النظافة والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتفقد حي الزيتون لمتابعة سير انتظام العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع بحضور رئيس الحي و التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية

كما استكمل نائب محافظ القاهرة جولاته لمتابعة وحالة النظافة بالشوارع والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بحى حدائق القبة وروض الفرج و الأميرية وتابع خلال جولته سير انتظام العمل بالأحياء، تأتي الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالمتابعة الميدانية والعمل من الشوارع وأجهزة محافظة القاهرة.

- تشديد في تطبيق الإجراءات الحترازية لمواجهة كورونا

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، قد أكد أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لحماية صحة وسلامة المواطنين مع توقيع الغرامات الفورية على المخالفين، مشيرا إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تطبيق المقاهي والكافيهات والمحال الإجراءات الإحترازية التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء حرصًا على صحة المواطنين.



وأكد محافظ القاهرة أن المقهى المخالف يتم صدور قرار فورى له بالغلق لمدة شهر ومصادرة الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبه وإحالته للنيابة لمخالفته الإجراءات الاحترازية، و طالب محافظ القاهرة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم ، كما طالب أصحاب المقاهي والكافيهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأكد "عبد العال" أن حملات متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية تتم في كافة الأحياء في نفس التوقيت على مدار أيام الاسبوع وغير مقتصرة على أيام الاجازات والأعياد فقط حرصا على صحة المواطنين مشيرًا إلى أن الحملات يتم متابعتها بصفة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى ، مشددا على رؤساء الأحياء بمتابعة التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية في جولته

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية في جولته

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية في جولته

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية في جولته