الأحد 16 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

مصرع طفلة سقطت عليها شجرة نخيل بالبلينا فى سوهاج

مصرع طفلة
مصرع طفلة

لقيت طفلة في الرابعة من عمرها، تقيم بناحية الساحل قبلي دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، مصرعها، سقطت عليها شجرة نخيل أثناء لهوها بأرضهم الزراعية، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "هاجر. ش. ج. ر" 4 سنوات، وتقيم بناحية الساحل قبلي بدائرة المركز، جثة هامدة إدعاء سقوط جسم صلب عليها.

بالانتقال والفحص وسؤال جدتها لوالدها "نعمات. أ. م. ع"، 65 سنة ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت بأنه أثناء لهو حفيدتها بأرضهم الزراعية سقطت عليها شجرة نخيل قديمة متهالكة مما أدى لوفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة اصطدام جسم صلب بها، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما لقي شاب مصرعه إثر اصطدامه بشجرة على جانب الطريق أثناء قيادته دراجة بخارية بناحية قرية أولاد بهيج دائرة مركز العسيرات بسوهاج، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى العسيرات، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد ورود بلاغ بحدوث مصادمة ووجود متوفى بقرية أولاد بهيج.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "عماد الدين حمدي"، 26 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية اختل توازنه واصطدم بشجرة على جانب الطريق ما أدى إلى وفاته.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال والده "حمدي.ع.ا"، 63 عامًا، يقيم ناحية أولاد بهيج، لم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وجرى التحفظ على الدراجة البخارية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة أدى إلى نزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

مصرع سوهاج شرطة طفلة هبوط

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