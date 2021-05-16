بكين: واشنطن تقف ضد العدالة الدولية بشأن العنف بين إسرائيل وحماس

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى السعي للوقف المبكر لتصعيد العنف بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير قطاع غزة، كما ألقى باللوم على الولايات المتحدة في عدم تحرك المجلس حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الحكومية الصينية عن وانج قوله في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي: "للأسف، فشل المجلس حتى الآن في التوصل إلى اتفاق، حيث تقف الولايات المتحدة على الجانب المضاد للعدالة الدولية".

وأعرب عن دعم بلاده لحل الدولتين، وقال إن الصين، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر، تتوقع من جميع الأطراف التحدث بصوت موحد عندما يناقش المجلس الصراع في وقت لاحق اليوم الأحد.

وأضاف وانج أن مجلس الأمن يجب أن يعيد التأكيد على حل الدولتين ويحث الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف المحادثات على هذا الأساس في أقرب وقت ممكن.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها 11 فلسطينياً، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ الإثنين، قُتل في قطاع غزة 126 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش قُتل فيها 11 فلسطينياً وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.