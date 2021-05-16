الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«التعاون الإسلامى» تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث التصعيد فى فلسطين.. اليوم

غزة
غزة

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن اجتماع طارئ افتراضي، اليوم الأحد، بطلب من السعودية لبحث التصعيد في فلسطين.

وقالت المنظمة  في بيانها: "بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، يعقد غداً الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية، بحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصاً في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك".

يأتي هذا فيما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "قلقه البالغ" إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وقطاع غزة، كما أكّد خلال محادثة مماثلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة أن توقف حركة حماس إطلاق الصواريخ على الدولة العبرية.

وسبق أن أجرى بايدن محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء، لكنها المرة الأولى التي يجري فيها اتصالاً هاتفياً برئيس السلطة الفلسطينية منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير.

وشدّد بايدن خلال محادثاته مع عباس على "ضرورة أن تتوقف حماس عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل"، فيما أكّد لنتانياهو "دعمه القوي لحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها" بوجه "الهجمات التي تشنّها الحركة الإسلامية" و"غيرها من الفصائل الإرهابية في غزة"، وفق بيانين منفصلين أصدرتهما الرئاسة الأميركية.

كما أكّد الرئيس الأمريكي "التزامه القوي بحلّ الدولتين عبر التفاوض باعتباره أفضل طريق للتوصّل إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وبحسب البيان فإن الرئيس الأمريكي "دان هذه الهجمات العشوائية على مدن إسرائيل".

ومنذ اندلاع حلقة العنف الجديدة بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الإثنين، قتل أكثر من 150 شخصا غالبيتهم من الفلسطينيين.

كذلك أعرب بايدن عن قلقه إزاء أمن الصحفيين وسلامتهم بعدما دمّرت طائرات إسرائيلية مبنى في غزة يضمّ مكاتب لوكالة "أسوشييتد برس" الأميركية وغيرها من وسائل الإعلام وسوّته أرضًا، وفق البيان.

غزة منظمة التعاون الإسلامي السعودية التصعيد في غزة الإحتلال الإسرائيلي

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