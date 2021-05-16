«الجمهورية»: المشاورات المصرية - الفرنسية تتعمق وتزداد قوة لدعم التعاون

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن المشاورات (المصرية - الفرنسية) تتواصل بصفة دائمة وتتعمق العلاقات وتزداد قوة لدعم التعاون المشترك في مختلف الملفات الإقليمية الدولية والتنسيق في مختلف المجالات، خاصة قضايا المنطقة والأحداث الجارية بالشرق الأوسط بصفة عامة.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها المنشورة بعددها الصادر اليوم الأحد - إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا تعكس العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية تظل راسخة وتاريخية، وتقوم على المصالح المشتركة وتبادل الخبرات والاحترام المتبادل، في إطار تطور العلاقات بصورة طيبة وإيجابية خلال المرحلة الماضية.

وأضافت الصحيفة - في افتتاحيتها التي حملت عنوان (مصر ــ فرنسا.. علاقات تاريخية) - أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد، منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية، تطورًا كبيرًا وتقاربًا ملحوظًا من حيث تبادل الزيارات بصورة مستمرة، وعلى مختلف المستويات و التي تعكس تقارب وجهات النظر، إزاء القضايا الثنائية، بصفة خاصة وقضايا المنطقة بصفة عامة، ورغبة البلدين في تقوية الشراكة الاستراتيجية التي تمتد عبر سنوات طويلة في مختلف المـجـالات وتوافق الرؤى حول العديد من قضايا المنطقة، والتأكيد على الحل السلمى خاصة في الشأنين الليبى والسوري.

وشددت الصحيفة على أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة وترسيخ سبل الأمن لكافـة شعوب المنطقة.

ولفتت إلى أن فرنسا تعتبر شريكا استراتيجيًا واقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 3 مليارات دولار، فيما تصل الصادرات المصرية لفرنسا أكثر من 700 مليون دولار.