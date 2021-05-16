الرئيس الأمريكى: التفاوض أفضل طريق لتسوية النزاع الإسرائيلى الفلسطينى

بايدن يعرب لنتانياهو عن "قلقه البالغ" إزاء العنف ويطالب عبّاس بوقف إطلاق الصواريخ

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن "قلقه البالغ" إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وقطاع غزة، كما أكّد خلال محادثة مماثلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة أن توقف حركة حماس إطلاق الصواريخ على الدولة العبرية.

وسبق أن أجرى "بايدن" محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، لكنها المرة الأولى التي يجري فيها اتصالًا هاتفيًا برئيس السلطة الفلسطينية منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير.

وشدّد "بايدن"، خلال محادثاته مع "عباس" على "ضرورة أن تتوقف حماس عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل"، فيما أكّد لـ"نتانياهو" "دعمه القوي لحقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها" بوجه "الهجمات التي تشنّها الحركة الإسلامية" و"غيرها من الفصائل في غزة"، وفق بيانين منفصلين أصدرتهما الرئاسة الأمريكية.

كما أكّد الرئيس الأمريكي "التزامه القوي بحلّ الدولتين عبر التفاوض باعتباره أفضل طريق للتوصّل إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وبحسب البيان، فإن الرئيس الأمريكي "دان هذه الهجمات العشوائية على مدن إسرائيل".

ومنذ اندلاع حلقة العنف الجديدة بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الإثنين، قتل أكثر من 150 شخصًا غالبيتهم من الفلسطينيين.

كذلك أعرب "بايدن" عن قلقه إزاء أمن الصحفيين وسلامتهم بعدما دمّرت طائرات إسرائيلية مبنى في غزة يضمّ مكاتب لوكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية وغيرها من وسائل الإعلام وسوّته أرضًا، وفق البيان.

لكنّ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن جدّد، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي بيني جانتس السبت "التأكيد على حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وفقًا لبيان أمريكي.

من جانبه شدّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، خلال محادثة هاتفية مع غاري بروت، رئيس وكالة أسوشييتد برس، على "دعمه الراسخ لاستقلال الصحفيين ووسائل الإعلام"، بحسب ما نقل عنه المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وفي مكالمته مع "نتانياهو" أعرب "بايدن" عن "قلقه البالغ إزاء أعمال العنف بين شرائح المجتمع في إسرائيل، ورحّب بالبيانات التي يصدرها رئيس الوزراء وغيره من المسؤولين والتي ترفض مثل هذه الممارسات التي تنطوي على كراهية".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنّ الحقبة الراهنة من النزاع "أوقعت قتلى مدنيّين إسرائيليين وفلسطينيين، بينهم أطفال".

وجدّد "بايدن" لعباس "الالتزام الأمريكي بتعزيز الشراكة" مع الفلسطينيين التي تدهورت بشدّة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما أعرب سيّد البيت الأبيض عن "دعمه لتدابير تتيح للشعب الفلسطيني التمتّع بالكرامة والأمن والحرية والفرص الاقتصادية التي يستحقّ"، مذكّرًا باستئناف المساعدة الأمريكية للفلسطينيين في أبريل بعدما توقفت في عهد سلفه الجمهوري.

ووصف المتحدّث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لوكالة "فرانس برس" اتّصال "بايدن" بعبّاس بأنّه "مهم".

وأوفدت واشنطن مبعوثها الخاص إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية هادي عمرو للحضّ على "احتواء التصعيد".