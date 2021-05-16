الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أراب نيوز»: مصر الوجهة الشعبية السياحية الأولى للسعوديين

أرشيفية
أرشيفية

احتلت مصر قائمة الدول السياحية المفضلة لدى السعوديين، حيث قالت صحيفة "أراب نيوز" إن مصر هي الوجهة الشعبية السياحية الأولى للسياح السعوديين.

ووفقا لـ"أراب نيوز"، فقد  أبلغت شركات السفر عبر الإنترنت  في السعودية عن ارتفاع في عمليات البحث من السعوديين عن وجهات خارجية للسفر  قبل استئناف الرحلات الدولية اعتبارًا من يوم الإثنين.

وشهد Wego، أحد أكبر أسواق السفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيادة بنسبة 52 في المائة في عمليات البحث عن الرحلات الجوية الدولية، وزيادة بنسبة 59 في المائة في استفسارات الفنادق منذ الإعلان عن الطيران في يناير.

وأظهرت البيانات أن ربع الأشخاص الذين يبحثون عن خيارات الطيران كانوا يخططون للسفر في غضون 15 يومًا من رفع الحظر، وتصدرت مصر قائمة الوجهات المرغوبة، تليها الفلبين والمغرب والأردن وتركيا.

وكشفت الأرقام أيضًا أن 68 في المائة من استفسارات الطيران جاءت من أشخاص يخططون للسفر بمفردهم، في حين أن 20 في المائة كانت لمجموعات عائلية و12 في المائة أزواج.

وقال مأمون حميدان، العضو المنتدب لشركة "ويجو" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: "هذه خطوة رائعة نحو إنعاش قطاع السياحة في المنطقة، تشكل المملكة العربية السعودية نسبة كبيرة من قطاع السياحة في الشرق الأوسط".

كما أبلغ موقع السفر عبر الإنترنت المنافس Skyscanner عن زيادة حديثة في عمليات البحث عن السفر الدولي حيث ارتفع معدل البحث في المملكة بنسبة 147 بالمائة على أساس أسبوعي منذ 3 مايو.

ووجدت البيانات، المستندة إلى المستخدمين الذين يتطلعون إلى السفر حتى أكتوبر، أن وجهات المدينة الأكثر شعبية هي القاهرة ومانيلا ودبي وإسطنبول. 

يأتي هذا فيما أعلنت السعودية السماح بالسفر إلى خارج المملكة، وذلك بعد تعليق الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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