تايوان تحث مواطنيها على عدم التدافع لشراء السلع مع فرض قيود جديدة

ناشدت تايوان الناس عدم التدافع لشراء السلع بعد فرض قيود جديدة على التجمعات والحركة لكبح انتشار

كوفيد-19 خلال ارتفاع في عدد الإصابات المحلية.

وكانت تايوان قد رفعت مستوى التأهب للتصدي لفيروس كورونا في العاصمة تايبه ومحيطها وفرضت قيودا لمدة أسبوعين ستؤدي إلى إغلاق أماكن كثيرة والحد من التجمعات.

وعلى الرغم من أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ما زال منخفضا عند 1475 فقد أدى التفشي الذي شهدته تايوان في الآونة الأخيرة إلى إثارة قلق الناس الذين اعتادوا على الحياة شبه الطبيعية بسبب عدم وجود عزل عام كامل من النوع الذي شوهد في مناطق أخرى.

وناشد الرئيس ورئيس الوزراء ووزارة الاقتصاد الناس من خلال فيسبوك عدم تخزين السلع أو التدافع على المتاجر بعد أن سارع الناس لتخزين السلع الأساسية.

وعلى الرغم من أن الحكومة لم تأمر بفرض عزل عام كامل فقد حثت الناس على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.



إصابات كورونا العالمية

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 162.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و501505.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية و تجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، و ذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.