كندا تدعو إلى «خطوات فورية» لحماية الصحفيين فى غزة

علّقت كندا على تدمير إسرائيل بغارة جوية السبت مبنى في قطاع غزّة يضمّ مكاتب لوسائل إعلام دولية بالتشديد على "الأهمية الأساسية لحماية الصحفيين"، داعية إلى "خطوات فورية" لإنهاء دورة العنف المتواصلة منذ الإثنين بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو إنّ أوتاوا "تتابع ببالغ القلق الوضع في إسرائيل والضفّة الغربية وغزّة" و"تحثّ جميع الأطراف على اتّخاذ خطوات فورية لإنهاء العنف وتخفيف حدّة التوتّرات وحماية جميع المدنيين واللاجئين والصحافيين والإعلاميين".

وأضاف أنّ "كندا تؤكّد مجدّدًا على الأهمية الأساسية لحماية الصحفيين"، مشدّدًا على وجوب أن يكون الصحفيون "أحرارًا في القيام بعملهم. يجب ضمان سلامتهم وأمنهم دائمًا".

والسبت شنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي ضربة على مبنى في مدينة غزّة يضمّ مكاتب لوسائل إعلام من بينها خصوصاً قناة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشييتد برس الأميركية، بعد أن أبلغ شاغليه بوجوب إخلائه على الفور، في غارة سوّت المبنى المؤلّف من 13 طابقاً بالأرض.

وبدأت إسرائيل بقصف قطاع غزّة الإثنين بعدما أطلقت حركة حماس صواريخ من القطاع على القدس "تضامناً" مع مئات الفلسطينيين الذين جُرحوا في صدامات مع الشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية التي تحتلّها إسرائيل منذ 1967. وجاءت هذه الصدامات بعد تهديدات بطرد عائلات فلسطينية من حيّ الشيخ جرّاح لصالح مستوطنين يهود.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش قُتل فيها 11 فلسطينياً وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.