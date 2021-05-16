الأحد 16 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق سوق السفر العربى بالإمارات بعد إقامتة افتراضيا العام الماضى.. اليوم

اليوم انطلاق سوق
اليوم انطلاق سوق السفر العربى 2021

تنطلق اليوم فعاليات معرض سوق السفر العربي الذى يقام بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والقائمين على صناعة السياحة والسفر بالدول العربية والأوروبية.

وتقام الفاعاليات هذا العام بالشكل النمطى له بعد أن أقيم العام الماضي بشكل افتراضي على شبكة الإنترنت بسبب تداعيات فيروس كورونا وصعوبة حضور عدد كبير من الدول إلى المعرض الذى يعد واحد من المعارض المتخصصة في صناعة السياحة والسفر التى تقام بالدول العربية.

وسيفتتح اليوم  الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المشارك في المعرض، كما أنه سيقوم خلال مشاركته بعقد العديد من اللقاءات المهنية مع ممثلي كبري شركات السياحة والطيران في السوق العربي، وعدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي كبرى الصحف والقنوات التليفزيونية وكالات الأنباء العالمية.

ومن المقرر أن يناقش المعرض هذه الدورة وضع السياحة في مرحلة ما بعد التعافي من كوفيد-19، وكيفية النهوض بالقطاع فى هذا التوقيت.

ويعتبر معرض سوق السفر العربي المعروف بـatm محفلًا دوليًا يضم أغلب منظمى الرحلات فى دول آسيا و أوروبا لمقابلة نظرائهم مع منطقة الشرق الأوسط.

ومن المعتاد أن المعرض يحقق  أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي من الصفقات التى تبرم بين المشاركين المتعلقة بصناعة السفر والسياحة كما يقدّم المعرض سنويا أكثر من 2,800 منتج ووجهة للشركات العارضة من جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 28,000 مشترٍ وزائرٍ من زوار تجارة السفر على مدى أربعة أيام في مركز دبي التجاري العالمي. 

كما أنة قد بلغ عدد زائرية فى اخر مشاركه حقيقة قد أجريت له فى 2019 أكثر من 39,000 من العاملين في مجال السفر والوزراء الحكوميين والصحافة الدولية.

يشار إلى أن أن  معرض سوق السفر الدولي  كان يقام بصفة دورية سنويا في اخر شهر أبريل من كل عام للتواصل والتفاوض واستكشاف أحدث آراء واتجاهات الصناعة في سوق السفر والسياحة إلا أن تداعيات فيروس كورونا قد أدت إلى تأجيله ليقام فى منتصف شهر مايو الجارى.

سياحة وزير السياحة والآثار كوفيد-19 سوق السفر العربي السياحة والسفر دبي

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