مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين تناشد بايدن بالتوقف عن دعم إسرائيل

شهدت الولايات المتحدة مسيرات مؤيدة للفلسطينيين شارك فيها الآلاف رافعين لافتات تطالب بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورددوا هتافات تناشد الرئيس جو بايدن بالتوقف عن دعم إسرائيل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، في نيويورك تجمع حوالى ألفي متظاهر في منطقة باي ريفر في حي بروكلين حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية وردّدوا هتافات مثل "فلسطين حرة حرة" و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة".

وجرت تظاهرات مماثلة في عدد من المدن الأميركية الأخرى، ولا سيما بوسطن وواشنطن وديربورن وميشيجان.

وقالت المتظاهرة أليسون زامبرانو وهي طالبة تبلغ من العمر 20 عاما وأتت من كونيتيكت للتظاهر في نيويورك إن "للفلسطينيين الحق في العيش بحرية ولا ينبغي لأطفال غزة أن يقتلوا".

بدوره قال مشهور أحمد وهو فلسطيني يبلغ من العمر 73 عاما ويعيش في نيويورك منذ 50 عاما: "أطالب بايدن وحكومته بالتوقف عن دعم القتل. ادعموا الضحايا، أوقفوا الاضطهاد".

والسبت نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العديد من المدن الأوروبية والكندية للتضامن مع الفلسطينيين.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها 11 فلسطينياً، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ الإثنين، قُتل في قطاع غزة 126 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش قُتل فيها 11 فلسطينياً وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.