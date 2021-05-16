البرتغال تسمح بدخول الزائرين إليها إعتبارا من الإثنين

تعتزم البرتغال السماح للزائرين من دول في الاتحاد الأوروبي وضعها الوبائي من فيروس كورونا آمن نسبيا بدخولها مرة أخرى للسياحة اعتبارا من يوم الإثنين.



وأعلنت وزارة الداخلية في لشبونة يوم السبت أن قيود الدخول السارية سابقا لن يتم تمديدها بعد الآن لمواطني دول الاتحاد الأوروبي التي تم بها تسجيل أقل من 500 إصابة يوميا على مدار 14 يوما.



وتطبق إجراءات التخفيف أيضا على الدول الأعضاء المنتسبين لمنطقة شنجن وهي النرويج وسويسرا وليختنشتاين وأيسلندا بالإضافة إلى بريطانيا.



ومع ذلك، لا يزال يتعين على جميع الوافدين الذين تزيد أعمارهم عن عامين تقديم نتيجة فحص كورونا سلبية لا تتجاوز مدتها 72 ساعة.



وبحسب ما ورد، فإن البلدان التي يوجد بها 500 إصابة أو أكثر لكل 100 ألف نسمة في غضون 14 يوما لا ينطبق عليهم هذا التخفيف للدخول عن طريق الجو أو البحر. وتشمل هذه الدول كرواتيا وقبرص وليتوانيا وهولندا والسويد، حيث لن يتم السماح بدخول القادمين من هذه الدول الاعضاء بالاتحاد الأوروبي إلا لسبب وجيه حتى نهاية مايو على الأقل.



يشار إلى أن البرتغال ، التي كانت في السابق بؤرة ساخنة للاصابة بفيروس كورونا، بها حاليًا أدنى مستويات الإصابة في أوروبا بعد أيسلندا.

وانتهت حالة الطوارئ لاحتواء الجائحة في أول مايو بعد حوالي خمسة أشهر ونصف.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 162.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و501505.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.