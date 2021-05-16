الأحد 16 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تعتزم السماح بتناول الطعام فى الهواء وتخفف من متطلبات ارتداء الكمامات

كورونا في بولندا
كورونا في بولندا

تعتزم بولندا السماح بتناول الطعام في الهواء الطلق مرة أخرى بعد أكثر من ستة أشهر من الحظر بسبب كورونا، لكن سيُسمح للعملاء بحجز طاولة تفصلها طاولة فارغة عن الطاولة الأخرى المحجوزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البولندية "باب".
 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، احتفل الناس في العديد من المدن الكبيرة طوال الليل بإعادة فتح المساحات الخارجية للحانات والمطاعم.
 

وقال صاحب حانة في كراكوف:"أردنا رفع نخبنا عند منتصف الليل، على غرار دول أوروبية أخرى، للاحتفال بالافتتاح عقب عدة أشهر"، ومع الطقس المشمس، امتلأت شرفات المقهى مرة أخرى خلال النهار.
 

ولم يعد من الواجب على الناس ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة إذا كان بإمكانهم الابتعاد عن الأشخاص الآخرين بمسافة لا تقل عن 1.5 متر في الأماكن العامة.
 

وفي الوقت نفسه، يستمر العمل باستخدام الكمامات داخل الحافلات والقطارات والمتاجر ومعظم المباني العامة. وشدد متحدث باسم وزارة الصحة على أنه "يجب أن نحمل كمامة دائمًا معنا في حالة دخولنا إلى الأماكن المغلقة".
 

وأبلغت السلطات عن 2896 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 298 حالة وفاة خلال 24 ساعة وتوفي أكثر من 71600 شخص في بولندا بسبب كوفيد19- منذ بدء الجائحة.
 

ويبلغ عدد سكان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي حوالي 38 مليون نسمة ووفقًا للأرقام الحالية، فإن معدل الإصابة لمدة سبعة أيام - عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوع الماضي - يبلغ حوالي 65
شخصا.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 162.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و501505

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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