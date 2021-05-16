الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الغارات الإسرائيلية تستهدف الشوارع المؤدية لمستشفى الشفاء فى غزة

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على قطاع غزة استهدفت كل الشوارع التي تؤدي لمستشفى الشفاء في القطاع، حيث لم تعد صالحة لسير سيارات الإسعاف.

 

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت 5 منازل في شارع الوحدة دون سابق إنذار، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل.

 

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت برج الجلاء في القطاع المؤلف من 11 طابقا، والذي يضم عددا من الشقق السكنية ومكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية متعددة، منها شبكة "الجزيرة" ووكالة "أسوشيتد برس"، بالإضافة إلى مكاتب محامين.

 

وجدد الطيران الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة في ساعة مبكرة من صباح السبت، فيما ردت المقاومة بإطلاق صواريخ على إسرائيل مع دخول المعركة بين الطرفين الليلة الخامسة.

 

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المقاومة أطلقت رشقة صواريخ ضخمة من غزة، ردا على استهداف منزل مخيم الشاطئ.

 

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها 11 فلسطينياً، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

 

ومنذ الإثنين، قُتل في قطاع غزة 126 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

 

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع، وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش قُتل فيها 11 فلسطينياً وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.

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