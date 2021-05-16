صفارات الإنذار تدوى فى مدينة بئر السبع الفلسطينية

دوت صفارات الإنذار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل.

وحسبما أفاد موقع قناة "العربية" دوت صفارات الإنذار أيضا في قاعدة حتسريم الجوية في بئر السبع.

وكان الناطق الرسمي باسم "كتائب القسام" الفلسطينية، أبو عبيدة، أعلن عن استهداف مدينة تل أبيب بوابل من الصواريخ، تزامنا "مع انتهاء مهلة رفع حظر التجوال في المدينة".

وقال في كلمة مقتضبة: "بعد رفع حظر التجول عن تل أبيب.. كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لتل أبيب وضواحيها، وبالتزامن توجه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لأسدود المحتلة ردا على قصف الأبراج المدنية والبيوت الآمنة، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

ودوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء تل أبيب ومطار بن جوريون، تزامنا مع الإعلان عن الهجوم الصاروخي.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها 11 فلسطينياً، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.



ومنذ الإثنين، قُتل في قطاع غزة 126 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.



وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش قُتل فيها 11 فلسطينياً وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.