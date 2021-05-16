الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الرئيس الموريتانى يعبر لـ عباس عن تضامنه مع فلسطين

الاقصي
الاقصي

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، مبديا تعاطف وتضامن الشعب الموريتاني وقيادته مع الشعب والمقاومة الفلسطينيين، "في مختلف مراحل نضالهما المشروع لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وأكد الرئيس الموريتاني - لأبومازن مجددا - موقف موريتانيا "الذي عبر عنه الشعب الموريتاني بمختلف أطيافه وعلى جميع المستويات وعكسته المسيرات المتعددة التي شارك فيها الأئمة ونشطاء المجتمع المدني ومختلف الفعاليات الإعلامية والنقابية والحزبية".

وذكرت الرئاسة الموريتانية - في بيان  - أن الرئيس الغزواني عبر عن انشغال موريتانيا ومتابعتها لتطورات الأوضاع في فلسطين.. مضيفة أن الغزواني هنأ أبو مازن، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

بدوره، شكر أبو مازن، الرئيس الموريتاني على مواقفه الثابتة والمعروفة تجاه القضية الفلسطينية.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها 11 فلسطينياً، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ الإثنين، قُتل في قطاع غزة 126 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية، بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش قُتل فيها 11 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.

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