إصابات كورونا العالمية تتجاوز 162.12 مليون حالة

والوفيات 3.5 مليون

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 162.12 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و501505.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.





وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:





الدول والمناطق إجمالي عدد الوفيات والإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 585528 32968349

الهند 266207 24372907

البرازيل 432628 15519525

فرنسا 107535 5863839

تركيا 44537 5106862

روسيا 254954 4931691

المملكة المتحدة 127675 4448851

إيطاليا 124063 4153374

إسبانيا 79339 3604799

ألمانيا 86044 3587594





- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:





الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



25 - العراق 15930 1136917

‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 34 ‬‬‬‬- الأردن 9226 723069

39 - الإمارات 1629 544931

40 - لبنان 7586 535181

41 - المغرب 9098 514817

42 - السعودية 7147 432269

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية و تجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، و ذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.