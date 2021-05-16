شعير: تصنيع الجرارات الزراعية يساهم فى سد فجوة الاسيتراد

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق للشئون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن تصنيع الجرارات الزراعية في مصر سيعمل على دعم الصناعة المحلية لتخفيض فاتورة الاستيراد.

وأكد شعير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تصنيع الجرارات الزراعية في مصر سيساهم في سد فجوة الاستيراد من الخارج، ويعمل على تعزيز الصادرات الزراعية للدول الأفريقية.

وكان المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة المحاريث والهندسة السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قد كشف عن تجميع الجرار الزراعي الهندي والصيني في مصر من خلال ورش الشركة.

وأضاف رضوان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة لديها أكثر من مصدر لجلب الجرار الزراعي لمصر، حيث يوجد الجرار الزراعي البيلاروسي والبيتواني والصيني والهندي.

وأشار إلى أن هناك توقفًا في تجميع الجرار البيلاروسي، وتعمل الشركة حاليا على مفاوضات لإعادة تجميعه في الورش الخاصة بها مرة أخرى.

وأوضح أنه تم إضافة نشاط جديد منذ عام للشركة وهو توريد مواسير الزهر لشركات الصرف الصحي ومشروعات المياه، والتي يتم استخدمها في المشروعات القومية، حيث تعد الشركة الوكيل الوحيد لها في مصر، مشيرا إلى أنه تم توريد مواسير صرف صحي بحوالي 120 مليون جنيه العام الماضي.

وأكد رئيس شركة المحاريث والهندسة أن هذا النشاط هو من اقترحه للإضافة في أنشطة الشركة من أجل التغلب على التحديات التي تواجه زيادة الإيردات، موضحا أنه لم يكن لدى الشركة فرص سوى اللجوء إلى أفكار خارج الصندوق والاعتماد على رؤية القطاع الخاص في التجارة.

وأكد رضوان أن الهدف من البروتوكولات التي وقعت مؤخرا مع الشركات الشقيقة وشركات أخرى من القطاع الخاص يكمن في تنظيم أنشطة الشركة خاصة مع القطاع الخاص، حيث لا توجد الإمكانيات البشرية التي تستطيع الشركة من خلالها تغطية كافة الأنشطة، كما أنه لا توجد المرونة الكافية ومهارات السوق التي يتميز بها القطاع الخاص.