أنباء عن استهداف منزل يحيى السنوار رئيس حركة حماس فى غزة

تداولت أنباء عن قيام طائرات حربية إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، باستهداف منزل قائد حركة "حماس" يحيى السنوار، وسط محافظة خان يونس بغزة.

وحسبما أفاد موقع "قناة العربية" كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، قصف منزل خليل الحية، نائب رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار، في حي الشجاعية بغزة.

وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلات حربية أغارت أيضا على منزل تيسير مباشر، قائد كتيبة القرارة في خانيونس، كما قصفت في دير البلح منزل قائد لواء مخيمات المركز غازي أبو طماعة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم السادس سياسة استهداف الأبراج ومنازل السكان في قطاع غزة، بينما ردت المقاومة بقصف العمق الإسرائيلي.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة أول أمس الجمعة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها 11 فلسطينيًا، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل على مدار أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب و اليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ الإثنين، قُتل في قطاع غزة 126 فلسطينيًا، بينهم 31 طفلًا، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية، بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامنًا مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع.

وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش قُتل فيها 11 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.