أحمد عبد العزيز: نفذنا خطة طموحة لتطوير «مصر لتأمينات الحياة»

قال الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس شركة "مصر لتأمينات الحياة"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتأمين، إن النجاح الذي تحققه الشركة يأتي وفقا لما يتم تنفيذه من خطط طموحة للسنوات القادمة.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركة تسعى لمواكبة كل ما هو جديد في مجال تقديم وتوفير المنتجات والحلول التأمينية في إطار الخدمات المالية غير المصرفية ومواكبة كافة صور التقدم التكنولوجي، ومن مسؤوليتنا تجاه عملائنا الاستمرار في تصدر السوق والعمل على توفير منتجات جديدة ومبتكرة لتواكب كافة احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين.

وأوضح عبد العزيز أن شركة مصر لتأمينات الحياة تؤمن بأن التطوير والتغيير من أساسيات الاستمرار في السوق، ولن تجد لها مكانًا في المستقبل، لذا يأتي الاستمرار في التطور الرقمي على رأس أولوياتنا لخطة إعادة الهيكلة التي بدأتها الشركة منذ ثلاث سنوات.

وأكد أنه من المتوقع خلال العام الجاري الانتهاء من تحويل كل قطاعات الشركة لنظام مُميكن، وربط كل القطاعات ببعضها البعض من خلال عدة أنظمة مختصة بتأمينات الحياة وخدمة العملاء وإعادة التأمين الوارد.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم ضمن خطة تطوير الفروع الجغرافية للشركة البالغة 153 فرعًا على مستوى الجمهورية، افتتاح أربعة فروع ذكية جديدة، مصممة على أحدث مستوى، وذلك في كل من مدينة الشيخ زايد والإسكندرية والمنيا وسوهاج، فيما تنتهي الشركة من خطة تطوير ونمذجة فروعها على مستوى الجمهورية خلال العام القادم.

وأكد أن الشركة تهدف، من خلال مشروع نمذجة الفروع وتأسيس فروع ذكية، إلى مواكبة التقدم التكنولوجي والتعامل مع البنية الرقمية من خلال وضع أُطُرٍ إستراتيجيةٍ لتشغيل التحول الرقمي للفروع والتفاعل الإلكتروني؛ لتحقيق رضا العملاء الحاليين والمستهدفين وتطوير صورة الشركة الذهنية.