الضفة الغربية.. قتيلان برصاص الجيش الإسرائيلى فى طولكرم

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية، مساء السبت، عن استشهاد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم غرب الضفة الغربية، فيما يواصل طيران الاحتلال شن غارات عنيفة على قطاع غزة.

كما أفادت «سكاي نيوز» عربية، باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على جباليا شمالي غزة.

وقبل أقل من ساعة استهدفت غارات إسرائيلية برج الأندلس السكني غربي مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره بالكامل.

وتأتي الغارات الجديدة بعد تصريحات تلفزيونية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال فيها إن العمليات الإسرائيلية في غزة "لم تنته"، وسوف تستمر "ما دامت تقتضي الحاجة".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية، الأبراج المرتفعة في غزة، وآخرها الأندلس.

وكانت 6 أبراج في القطاع المحاصر قد تعرضت لغارات إسرائيلية، وتم تدمير 5 منها تمامًا، بينما تضرر السادس جزئيًا.

حماس تواصل إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية

في المقابل، أطلقت صواريخ من قطاع غزة على شمال تل أبيب، واعتراض بعض منها بواسطة منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية.

وأطلقت صافرات الإنذار بصوت مرتفع في المدينة تحسبًا لسقوط صواريخ كانت تلمع في السماء، في موجة قذائف هي الثانية التي تتعرض لها تل أبيب، اليوم.

ووفقًا للبث المباشر لفضائية «الحدث»، سمع بوضوح انفجارات في السماء، من جراء اعتراض منظومة القبة الحديدية للصواريخ المطلقة من قطاع غزة.

وسقطت صواريخ لأول مرة في منطقة الشارون شمالي تل أبيب، من ضمن عشرات الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه المدينة، في وقت أطلقت صافرات الإنذار في مدن إسرائيلية أخرى، منها عسقلان وأشدود.

وعلى الجانب الآخر، أفاد مراسل العربية، أن حركة حماس واصلت إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه المدن الإسرائيلية بدءًا من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بعد انتهاء مهلة مدتها ساعتان.

وأوضح أن القبة الحديدية اعترضت بعض الصواريخ، كما رصد تحليق مقاتلات إسرائيلية في سماء غزة.

وتأتي موجة الصواريخ الجديدة من غزة، ردًا على غارات إسرائيلية هدمت برج الأندلس السكني غربي القطاع، وهو البرج السادس الذي تستهدفه إسرائيل منذ بدء هجماتها على غزة قبل أيام.

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