دراسة: كسور العمود الفقرى لدى الأطفال مرتبطة بعدم ارتداء أحزمة الأمان

دراسة تشير إلى ارتباط معظم كسور العمود الفقري لدى الأطفال بعدم ارتداء أحزمة الأمان

كشفت دراسة عن أن ثلثا كسور العمود الفقري عند الأطفال خاصة بين المراهقين، في حوادث السيارات (MVAs) مرتبطة بعدم استخدام أحزمة الأمان.



وصرح الدكتور فيشال سارواهى، الأستاذ فى مركز كوهين الطبي للأطفال بمدينة نيويورك الأمريكية :" أكثر من 60 % من كسور العمود الفقري للأطفال تحدث عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا، بالتزامن مع بداية القيادة القانونية.



يأتي ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه أحدث الإحصاءات عن أن حوادث السيارات هي السبب الرئيسي للوفاة بين المراهقين في الولايات المتحدة.. فقد أبلغت العديد من الدراسات السابقة عن ارتفاع معدلات إصابات العمود الفقري لدى الأطفال، خاصةً لدى المراهقين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق .



وتؤكد هذه الدراسة الجديدة أن حوادث السيارات ( MVAs ) تسبب معظم كسور العمود الفقري لدى الأطفال والمراهقين، مع ارتفاع معدلات الإصابات الأخرى.



باستخدام بنك بيانات الصدمات الوطني التابع للكلية الأمريكية للجراحين ، درس الباحثون 34,563 مريضًا من الأطفال أصيبوا بكسور في العمود الفقري بين عامي 2009 و 2014. حيث أصيب 45430 بفقرات مكسورة .



وبشكل عام يمثل المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا حوالي 63 بالمائة من كسور العمود الفقري ، ثلثاها حدث في MVAs.

تشير هذه النتائج إلى أنه في الوقت الذي يحصل فيه المراهقون على رخصة القيادة، يكون السائقون والركاب أكثر عرضة لخطر حوادث السيارات ( MVA ) مما يؤدي إلى كسر العمود الفقري.



كما تظهر الدراسة أيضًا تأثير استخدام حزام الأمان على هذه الإصابات المدمرة.. وكتب الدكتور صروهي والمؤلفون المشاركون أن "ما يقرب من ثلثي كسور العمود الفقري للأطفال التي حدثت في حوادث السيارات ( MVAs ) في الأطفال الذين لم يستخدموا الأحزمة ".



فبدون أحزمة الأمان ، تزداد مخاطر الإصابات الشديدة أو المتعددة والوفاة بشكل كبير ، مع زيادة كبيرة في معدل الوفيات من 29.3 % إلى 70.7 % - أكثر من الضعف .



وكانت البيانات المتعلقة باستخدام حزام الأمان متاحة لما يقرب من 19,000 مريض ، مع ما يقرب من ثلثي المرضى (65.9 % ) غير مقيد.



وكان (44.2 %) من المرضى غير المقيدين فى حوادث السيارات (MVAs ) من المراهقين.. على الرغم من وجود نسبة مئوية أكبر من حوادث السيارات ( MVAs ) التي تحدث في الجنوب بشكل عام ، فإن النسبة المئوية لكسور العمود الفقري من حوادث السيارات ( MVAs ) للسائقين والركاب غير المقيدين كانت متشابهة في جميع مناطق الولايات المتحدة؛ ما يقرب من ثلثي جميع المراهقين في جميع المناطق - الشمال الشرقي والغرب الأوسط والغرب والجنوب - المشاركون في حوادث ( MVAs ) لم يرتدوا أحزمة الأمان.



ولفتت الدراسة إلى أنه عندما تم ارتداء أحزمة الأمان، كان معدل كسور العمود الفقري أقل بكثير بالنسبة لجميع السائقين والركاب. وقلل استخدام حزام الأمان من خطر الوفاة بأكثر من 20%.