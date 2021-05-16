الأحد 16 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

شاهد.. صواريخ غزة تهاجم تل أبيب بكامل مدنها

صواريخ غزة تهاجم
صواريخ غزة تهاجم كافة مدن تل أبيب

دوت صفارات الإنذار، منذ قليل، في "تل أبيب" عاصمة إسرائيل، بعد إطلاق رشقات صاروخية مكثفة تجاهها من قطاع غزة.

كافة مدن تل أبيب تحت القصف بصواريخ غزة

وأطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية مكثفة تجاه تل أبيب، طالت كافة مدنها، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب وبني براك وهرتسليا وأسدود وعسقلان وريشون لتسيون وجان يافني.

وجاء ذلك بعد قصف طيران الجيش الإسرائيلي، لبرج الأندلس داخل غزة، وهو سادس برج سكني وتجاري يتم استهدافه داخل القطاع المحاصر.

 

نتنياهو يؤكد استمرار التصعيد ضد غزة

وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي: "عملياتنا مستمرة ضد الفصائل الفلسطينية في غزة، وسنواصل العملية حتى تحقق هدفها وهو منع إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، تنتظرنا أيام ليست بالسهلة وعلينا أن نبقى يقظين"، حسبما نشر موقع" واللا" الإسرائيلية.

وأوضح أن تل أبيب تبذل كافة جهودها لعودة الهدوء إلى الشارع الإسرائيلي، متابعا: "عملياتنا مستمرة حتى تحقيق الهدف المتمثل في أن نجعل حماس تفكر مرتين قبل إطلاق الصواريخ في يوم القدس أو في أي يوم آخر".

 

سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة ضد غزة

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، سلسلة غارات عنيفة ومكثفة في شمال قطاع غزة، استهدفت مناطق مدنية، والعديد من المنازل، وأحد المساجد.

وأسفرت سلسلة الغارات الإسرائيلية عن استشهاد أسرة كاملة تحت أنقاض منزلها بمخيم الشاطئ في القطاع المحاصر، ولم ينجو منهم سوى طفل رضيع ووالده. 
واستشهد في تلك الضربات نحو 8 فلسطينيين، بينهم 6  أطفال - وصلوا أشلاء إلى المستشفيات - وسيدتين، بالإضافة إلى أكثر من 20 مصابًا.

وقال ‏الجيش الإسرائيلي، إن غاراته استهدفت مكتب توفيق أبو نعيم رئيس الأمن الداخلي التابع لحماس غي قطاع غزة، كما جدد طيران الاحتلال غاراته، صباح أمس، السبت، واستهدف عدة منازل أخرى.

 

ارتفاع عدد شهداء غزة جراء القصف الإسرائيلي

وقال حازم، قاسم المتحدث باسم حماس، إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين في مخيم الشاطئ هي جريمة حرب مكتملة الأركان، كما أنها تعكس حجم بشاعة الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وتابع: "هذه الجريمة تعبر عن عجز الاحتلال في مواجهة المقاومة في غزة والضفة الغربية والقدس، وهذا السلوك يؤكد قرار المقاومة بالتصدي للعدوان حتى نحمي أطفالنا من هذا الإرهاب".

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي العنيف ضد غزة إلى 139 شهيدا بينهم 39 طفلا، 22 سيدة، بالإضافة إلى أكثر من ألف مصاب.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن هناك 12 عائلة فلسطينية كاملة استشهدت خلال التصعيد العسكري الإسرائيلي الحالي ضد غزة، بواقع 38 شهيدا، مشيرا إلى أن طيران الاحتلال يستهدف الأطفال والنساء. 

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غزة تل أبيب رشقات صاروخية الجيش الإسرائيلي إسرائيل حماس

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