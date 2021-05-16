الإثنين 17 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

زحام بمواقف التحرير في نهاية اليوم الثالث لعيد الفطر (صور)

زحام بموقف السيارات
زحام بموقف السيارات

شهد موقف سيارات السيرفيس وحافلات هيئة النقل العام بميدان عبد المنعم رياض بالتحرير تزاحمًا كبيرًا في مساء اليوم الثالث لعيد الفطر حيث توجه المواطنين إلى الموقف للذهاب لمنازلهم بعد انتهائهم من الاحتفال بعطلة العيد في وسط البلد وميدان التحرير بعد التاسعة من مساء اليوم.

حيث يتم غلق السينمات والمقاهي والمولات التجارية للحفاظ على سلامة المواطنين من تفشي فيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة خلال فترة العيد.

وشهدت الشوارع بمنطقة وسط البلد وميدان التحرير تواجد أعداد كبيرة من المواطنين للاحتفال بعيد الفطر وسط أجواء من البهجة حيث امتلأت المقاهي والمطاعم وتوافد الكثيرين على السينمات وسط تواجد قوات الشرطة لتنظيم المرور ودخول المواطنين دور العرض وعدم وجود تكدس للحد من انتشار كوفيد-19.

كما انتشر الباعة الجائلين في الأماكن لبيع ألعاب الأطفال وكذلك الكمامات، حيث مثل هذا الأمر فرصة جيدة لهم خاصة بعد اشتراط المحلات والأماكن العامة عدم الدخول بدون الكمامات، كما حرص العديد من المواطنين التقاط الصور التذكارية والسيلفي مع العديد من الأماكن الشهيرة لاسيما مسلة وكباش ميدان التحرير وغيرها، وفي التاسعة مساءً أغلقت العديد من الأماكن أبوابها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ما دفع الكثير من الناس للمغادرة وانهاء اليوم الثالث من أيام عيد الفطر.

وأعلنت رئاسة الوزراء مجموعة قرارات تتضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين وكيفية التعامل مع احتفالات عيد الفطر، وذلك خلال مؤتمر صحفي لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتم تحديد إجازة العيد اعتبارًا من يوم الأربعاء 12 مايو وحتى يوم الأحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.

وتضمن مجلس الوزراء عدد قرارات للحد من تفشي كورونا بين المواطنين وهي إغلاق المحال التجارية والمولات و المقاهي ودور السينما والمسرح في التاسعة مساء، بهدف تقليل الازدحام على الأماكن العامة والحد من تفشي كورونا بين المواطنين.

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أجازة العيد موقف سيارات زحام إصابات كوفيد-19 ثالث ايام العيد

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