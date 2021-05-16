«الأوقاف»: إطلاق برنامج إعداد الشباب للقيادة الشهر المقبل

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، بأن الوزارة جادة في تمكين الشباب من القيادة على جميع المستويات وفي جميع مفاصل العمل بالوزارة والجهات التابعة لها، حيث تم الدفع بعشرات الشباب في مختلف جوانب العمل الدعوي والإداري والإشرافي والقيادي.

وقرر وزير الأوقاف، إطلاق برنامج إعداد شباب الأوقاف للقيادة بديوان عام الوزارة، والمديريات الإقليمية، وهيئة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة، وجميع الجهات التابعة للوزارة.

والبرنامج يعمل على إتاحة الفرصة أمام جميع المتميزين علميًّا وثقافيًّا وإداريًّا، عبر دفعات متتالية وبرامج متعددة لإعداد القادة وفق طبيعة كل مستوى قيادي، وسيتم خلال أيام الإعلان عن شروط وضوابط وآليات التقدم للبرنامج.

من ناحيه أخرى، أعربت وزارة الأوقاف عن خالص الشكر لأهل الفضل الذين أولوها ثقتهم الغالية في سائر مشروعاتها، ولا سيما في مشروع "صكوك الأضاحي"، حيث بادروا بالمشاركة فور إطلاق المشروع مع بداية شهر رمضان المبارك، مما كان له أكبر الأثر في تحصيل (2806) صكوك أضحية بقيمة بلغت (5612000)، بالإضافة إلى مشاركة الطائفة الإنجيلية بـ(100) ألف جنيه في مشروع صكوك الأضاحي.

وأكدت وزارة الأوقاف التزامها الكامل واجتهادها لأقصى درجة أن تكون عند حسن ظن جميع من أولوها ثقتهم، مع تأكيد أن جميع التبرعات تترجم إلى أضاحي تصل للمستحقين دون أي مصاريف إدارية أو إعلانية، مع الحرص الشديد على الوصول بلحوم الأضاحي إلى الأسر الأولى بالرعاية من المستحقين الحقيقيين لها.

وأوضحت "الأوقاف"، أن أفضل سبع مديريات أداءً على الترتيب هي:

1- الفيوم : (700).

2- بني سويف : (550).

3- القاهرة : (341).

4- الشرقية : (315).

5- البحيرة : (310).

6- الدقهلية : (215).

7- الجيزة : (205).