«القوى العاملة» تطلب سائقين وأفراد أمن لإحدى الشركات بدمياط

لأصحاب المؤهلات المتوسطة

أعلنت وزارة القوى العاملة، السبت، توافر فرص عمل جديدة بأحد المصانع بدمياط الجديدة براتب 1200 جنيه.

تتضمن الوظائف المتاحة بالمصنع سائقين درجة ثانية، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 35 سنة، وأن يكون لديه خبرة، وحاصل على مؤهل متوسط، كما يحتاج المصنع أفراد أمن، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 30 سنة، وأن يكون لديه خبرة، وحاصل على مؤهل متوسط.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01099159472، والتواصل مع المدير المسئول إسلام موسى، أو التوجه لمقر المصنع في المنطقة الصناعية، دمياط الجديدة.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة التي تأتي تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

يتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي: www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.



تتوافر بتلك النشرة نحو 4176 فرصة عمل للذكور والإناث منها لذوي الهمم والعزيمة بجميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر مايو الجاري.