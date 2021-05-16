حملات مكثفة على المحلات التجارية والمقاهى المخالفة ببنى سويف (صور)

واصل اللواء جمال مسعود السكرتير العام ببني سويف، اليوم السبت، تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، بشأن المتابعة الميدانية لتطبيق قرارات الحكومة وتحقيق الانضباط بالشارع السويفي، والاطنئان على مستوى الخدمات والمرافق العامة، وإجراءات وجهود تحسين مستوى النظافة، وتلافي مشكلات نقاط تجميع القمامة.

وقاد السكرتير العام، يرافقه معاون المحافظ محمد جبر، وبعض شباب "تأهيل وتمكين"، حملة متابعة موسعة بمدينة بنى سويف، تفقد خلالها تنفيذ توجيهات الجولة السابقة والاجتماع الذي عقده، صباح اليوم السكرتير العام مع رؤساء المناطق لتكثيف الجهود لتلافي بعض السلبيات، خاصة فيما يتعلق بالاشغالات المخالفة والمحال التجارية التي تخالف قرارات الحكومة بشأن مواعيد الغلق والفتح، ضمن خطة مواجهة انتشار عدوى كورونا.

وتابع السكرتير العام إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والالتزام بوسائل الحماية الشخصية، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، ورافقه خلالها عدد من مسؤولي الوحدة المحلية والجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وشملت الجولة عددًا من المناطق والأحياء والميادين والشوارع، منها منطقة الكورنيش، وحي الزهور، والأباصيري، والشوارع الجانبية المجاورة، وذلك بالتزامن مع التكليف بتنفيذ جولات موسعة بباقي مدن المحافظة يشرف عليها قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية، للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة في الساعة 9 مساءً ، والتي تمتد حتى 21 مايو لمدة أسبوعين كإجراء احترازي للحد من تداعيات عدوى فيروس كورونا، مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات"ديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية، فضلًا عن الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه السكرتير العام خلال جولته بغلق وتشميع بعض المحال المخالفة، ورفع بعض الاشغالات المخالفة بعدد من الشوارع والميادين، وغلق عدد من المقاهي والكافيهات المخالفة لقرارات الحكومة، حيث تم تحرير المحاضر بتلك المخالفات مع التشديد على المتابعة المستمرة لمنع تكرارها.

وأكد السكرتير العام على أهمية التزام المواطنين بارتداء الكمامة، واستعمال المطهرات، وتطبيق القانون في حالة المخالفة لذلك، حفاظًا على سلام وصحة الجميع، مؤكدًا على أن الدولة لا تدخر جهدًا في مجال مجابهة تداعيات الفيروس مما يستلزم تعاون المواطن للخروج من تلك الأزمة.

وأكد السكرتير العام على تكليفات المحافظ محمد هانى غنيم، المشددة بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة، خاصة المناطق الخدمية والجماهيرية التي تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين وفي مقدمتها مكاتب البريد والبنوك والمحلات التجارية والأسواق العامة، وذلك حفاظًا على المواطنين من تداعيات الفيروس، مع تكليف الوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرى، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات المركزية بشأن أي مستجدات.

جولة السكرتير العام ببنى سويف

جولة السكرتير العام ببنى سويف