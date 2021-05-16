مستقبل وطن يوزع هدايا على مواطنى الإسكندرية فى مبادرة «هدية الرئيس»

وزع أعضاء من حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، هدايا على المارة من السيدات والأطفال في الشوراع خلال أيام عيد الفطر المبارك.

المبادرة في إطار "هدية الرئيس" انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الحزب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب.



وصرح النائب رزق راغب ضيف الله إن هذه الفعالية تأتي تحت شعار مبادرة "هدية الرئيس"، حيث تم توزيع ألاف من الهدايا على السيدات والألعاب على الأطفال في الأماكن الأكثر احتياجا في جميع أقسام المحافظة، وقام بالتوزيع الأمناء، وأعضاء هيئات مكاتب المراكز والاقسام وأعضاء الحزب.

وأضاف انه تم توصيل الهدايا والألعاب من بيت لبيت في الأماكن الأكثر احتياجا بالعزب والنجوع والقرى والأحياء في نطاق المحافظة.

وتابع أن هذه الفعالية جزء من الدور المجتمعي للحزب، ونشاطه الخدمي والمجتمعي، للوصول إلى قطاعات عريضة من المواطنين، حيث وجهت أمانات الحزب بجميع الأقسام لدعم المواطنين بالأماكن الأكثر إحتياجًا لإدخال الفرحة على الأهالي والأطفال في عيد الفطر المبارك.

وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حيث ارتدى مسئولو التوزيع فيستات الحزب والكمامات والجونتيات، في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار ضيف الله إلى أن الحزب بالإسكندرية نظم عدد من الفعاليات والمبادرات خلال الفترة الماضية لمساندة جهود الدولة، من بينها توزيع سلع غذائية على المواطنين والمشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب توزيع أدوات التعقيم والتطهير على المواطنين للوقاية من فيروس كورونا.

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