«التخطيط»: 325 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الرابعة من مصرف القليوبية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه 325.8 مليون جنيه لاستكمال القطاع الرابع من مصرف القليوبية من الكم 66.5 حتى طريق بنها / المنصورة عند الكم 79.5، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

أضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية شملت أيضًا استكمال كوبرى الشرقاوية العلوى بتكلفة 154.8 مليون جنيه، استكمال توسعات محطة المرج الجديدة "مترو الأنفاق" بتكلفة 132 مليون جنيه، استكمال كوبرى قلما على الطريق الزراعى بتكلفة 109.8 مليون جنيه، استكمال الطبقة السطحية لطريق شبرا/ بنها الحر بطول 40 كم بتكلفة 100 مليون جنيه.



أشارت الوزارة إلى أن إجمالى عدد الكبارى بمحافظة القليوبية تبلغ 78 كوبرى تمثل 4.4% من إجمالى الجمهورية، ويبلغ إجمالى أطوال شبكات الطرق 2607 كم وتقدر أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق 1471 كم، وتستحوذ الطرق المحلية المرصوفة لإجمالى شبكة الطرق بالمحافظة 56.4% بنسبة 0.8% من إجمالى الجمهورية.



يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية يصل إلى 301 مشروع وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 9,6 مليار جنيه تمثل 3,6% من الاستثمارات العامة الموزعة، وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 20/2021 تم توجيه استثمارات بقيمة 5,5 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 57,1%، ويخص قطاع البترول والثروة المعدنية استثمارات بقيمة 994 مليون جنيه بنسبة 10,3%، ويخص قطاع النقل 822,5 مليون جنيه بنسبة 8,6%، إلى جانب توجيه 512,9 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 5,3%، علاوة على توجيه 375 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 3,9%، ، بالإضافة إلى توجيه 1,4 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 14,6%.