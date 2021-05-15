الأحد 16 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: 325 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الرابعة من مصرف القليوبية

وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه 325.8 مليون جنيه لاستكمال القطاع الرابع من مصرف القليوبية من الكم 66.5 حتى طريق بنها / المنصورة عند الكم 79.5، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

أضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة القليوبية شملت أيضًا استكمال كوبرى الشرقاوية العلوى بتكلفة 154.8 مليون جنيه، استكمال توسعات محطة المرج الجديدة "مترو الأنفاق" بتكلفة 132 مليون جنيه، استكمال كوبرى قلما على الطريق الزراعى بتكلفة 109.8 مليون جنيه، استكمال الطبقة السطحية لطريق شبرا/ بنها الحر بطول 40 كم بتكلفة 100 مليون جنيه.


أشارت الوزارة إلى أن إجمالى عدد الكبارى بمحافظة القليوبية تبلغ 78 كوبرى تمثل 4.4% من إجمالى الجمهورية، ويبلغ إجمالى أطوال شبكات الطرق 2607 كم وتقدر أطوال شبكة الطرق المرصوفة بمديريات الطرق 1471 كم، وتستحوذ الطرق المحلية المرصوفة لإجمالى شبكة الطرق بالمحافظة 56.4% بنسبة 0.8% من إجمالى الجمهورية.


يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية يصل إلى 301 مشروع وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ  9,6 مليار جنيه تمثل 3,6% من الاستثمارات العامة الموزعة، وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 20/2021 تم  توجيه استثمارات بقيمة 5,5 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 57,1%، ويخص قطاع البترول والثروة المعدنية استثمارات بقيمة 994 مليون جنيه بنسبة 10,3%، ويخص قطاع النقل 822,5 مليون جنيه بنسبة 8,6%، إلى جانب توجيه 512,9 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 5,3%، علاوة على توجيه 375 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 3,9%، ، بالإضافة إلى توجيه  1,4 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 14,6%.

التخطيط مشروع مصرف القليوبية الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

الأهلي يهزم صن داونز بثنائية ويقترب من نصف نهائي دوري الأبطال

الأطباء المتطوعون لعلاج مصابي غزة لـ«الدستور»: مصر أم الدنيا.. بالأفعال

مصدر أمني: تتر «الاختيار 2» يلخص عقيدة ضابط الشرطة المصري

د. محمد الباز يكتب: «فخ الفوضى».. كيف كشفت المخابرات العامة شبكة العنكبوت بهجمتها المرتدة؟

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

مؤمن المحمدي

الفلوس

د.كريمة الحفناوى

ذكرى النكبة وانتفاضة شعب لا يستسلم

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. «4» الإمام أحمد بن حنبل

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يطلق صاروخًا في محيط منزل بمخيم الشاطئ غرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يمنح سكان برج الجلاء في غزة مهلة ساعة لإخلائه

إصابة 170 فلسطينيًا فى غزة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال