للشباب حتى 30 سنة.. القوى العاملة تطلب بائعين لإحدى مكتبات دمياط الجديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، السبت، توافر فرص عمل جديدة بإحدى المكتبات بدمياط الجديدة براتب 2600 جنيه.

تتضمن الوظائف المتاحة بالمكتبة بائعين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وألا يزيد عمره عن 30 سنة، وذلك من الجنسين، وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 01000057615 أو التوجه لمقر المكتبة في دمياط الجديدة، المنطقة المركزية.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.



وتتوافر بتلك النشرة، نحو 4176 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر مايو الجاري.