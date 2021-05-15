الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«داعش» الإرهابي يتبنى تفجير مسجد في العاصمة الأفغانية

قوات أمن أفغانية
قوات أمن أفغانية

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي اليوم، مسئوليته عن تفجير مسجد في العاصمة الأفغانية كابل أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل 12 مصليا وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وبحسب وكالة “رويترز”، فقد جاء إعلان التنظيم عن تبني الهجوم في بيان نشرته إحدى قنواته على تطبيق "تلغرام".

وكانت الشرطة الأفغانية، أعلنت أمس الجمعة، عن  تفجيرا داخل مسجد في حي بشمال كابل أسفر عن مقتل 12 مصليا وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل، فردوس فارامارز، إنه تم وضع متفجرات داخل المسجد مسبقا.

وأظهرت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث جثث ملقاة على أرضية المسجد، وأضرارا مادية طفيفة.

تنظيم داعش تفجير مسجد أفغانستان العاصمة كابول هجوم إرهابي

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