بدءًا من الغد.. عرض ثاني لمسلسل «خلي بالك من زيزي» على MBC 1

قررت الجهة المنتجة لمسلسل "خلي بالك من زيزي" انطلاق العرض الثاني لها عبر شاشة mbc 1 بعد أسبوع من انتهاء عرضه الأول على mbc مصر خلال موسم رمضان الماضي، حيث حقق العمل وقتها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ويعرض المسلسل الذي تخوض بطولته أمينة خليل ومحمد ممدوح، بدءًا من غد الأحد، على أن يعرض يوميًا من الأحد للخميس في الخامسة مساءً.

و"خلي بالك من زيزي" يجسد مأساة عائلية واجتماعية تعيشها شابة مختلفة، تعاني من الانفعاليّة الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها، وتخوض رحلة للتصالح مع نفسها وعائلتها والمجتمع، في الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي.

وقالت MBC مصر في بيان السبت، إن المسلسل ستعرض كل حلقة من حلقاته على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على الشاشة.

"خلي بالك من زيزي" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي، ومن كتابة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، حيث ينتمي العمل إلى فئة المسلسلات ذات الـ٣٠ حلقة، وكان يعرض يوميًا طوال رمضان الماضي عبر فضائية MBC مصر في تمام الـ10:30 مساءً.