سؤال
سِيدِى الفقير ولـيك
الحق لحد ما تِـرضا
ولينا فى السؤال الشِفا
وكلِنا مَرْضَى..
طبيعى سؤال بِنُص حِلم
تكون إجابته بِنُص عِلم
ومن الطبيعى قلب يابس
يشوف الخَضَار فَوضَى..
تــَرَف البـُكا وحَلْب السجاير
فى ليل فاحِم بشعر أبيض
عفريت بـيِحرِم عينك الغَمضَة
وزى غُول بــياكل كُل ما باقى
ما بين السَعى والـمَمضَى..
عـَـتبْةِ الباب يا ملاذ النتاشين
ومسرح فشارين وملعب عَجَلْ
رمينا السؤال للسحاب عشمانين
يِصُبْ الجواب ولو بالـبَـلل..
ما بين عِشِة فراغ لَذات
وبين عُقدِة عَقيِدة وذات
صراع بينهش فى المحتمل..
وكتم المواجع عبادة، لَكِنى
مَليش إنى أعيش
زى عابد كَتوم مُفتـَعل..
ونتسابِـق
وُنلضُم م الفُتات سِكة
ونجرى ندوس خيال الأمل
سؤال ومصابشى عقلك هيدوش
أو ينزوى خَلْف الوتين
تكون شمسُه أبرد من رمال الجبل.