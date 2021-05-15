«الإحصاء»: نصف مليار دولار لاستيراد شحنات أدوية مطلع 2021

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر عززت وارداتها من أدوية ومحضرات صيدلة إلى 509.3 مليون دولار خلال أول شهرين من العام 2021، مقابل 443.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها من العام السابق عليه بزيادة قدرها 66.1 مليون دولار.



أضاف الجهاز أن واردات مصر من أدوات وأجهزة للطب والجراحة سجلت تراجعًا إلى حدود 53.5 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2021 مقابل 65.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 11.6 مليون دولار خلال عام.



أما على صعيد الصادرات، فإن الصادرات المصرية من أدوية ومحضرات صيدلة بلغت 37.4 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2021 مقابل 47.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 9.7 مليون دولار خلال عام.



يشار إلى أن صادرات مصر من السلع تامة الصنع سجلت ارتفاعًا إلى حدود 2.5 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير من عام 2021 مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 273.6 مليون دولار خلال عام.



وأنفقت مصر أكثر من مليارى دولار لتأمين مخزونها من السلع الاستراتيجية خلال مطلع العام الحالى 2021 بزيادة 15% عن واردات السلع الاستراتيجية العام السابق عليه، وذلك فى إطار خطة الدولة لزيادة المعروض من السلع والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار.



وأوضح الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، أن واردات السلع الزراعية سجلت ارتفاعًا إلى حدود 1.9 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الحالى 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة تقارب الـ 300 مليون دولار.