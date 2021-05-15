«مستثمري العاشر» يؤكد أهمية دور العمالة المدربة في النهوض بقطاع الصناعة

أكد الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أهمية دور العمالة المدربة في النهوض بالقطاع الصناعي.

وقال عارف إن الجمعية تولي اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على العمالة والعمل على تدريبهم ومنحهم الحوافز المادية حتى يستطيعون العمل بكفاءة، مؤكدًا أن العمال تحملوا أعباء كبيرة جدًا أثناء الموجة الأولى من جائحة كورونا.

وتابع رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن اتحاد المستثمرين يتبنى مشروعا خاصا بالتعليم الفني لزيادة حجم العمالة المصرية المدربة، وانضم للمشروع حتى الآن 40 ألف طالب، لافتًا إلى أن الدولة تعتمد أكثر على الجانب العملي أكثر من النظري، فالطالب ينزل إلى المصانع الخاصة بأعضاء اتحاد المستثمرين بالمحافظات للتدريب على استخدام أحدث المعدات والآلات لتخريج جيل قادر على استخدام أحدث التكنولوجية لمواكبة التطورات العالمية للصناعة.



وثمن عارف دور البنك المركزي والحكومة خلال الفترة الماضية بسبب إطلاق المبادرات التحفيزية والمشجعة للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي معظمها بسبب القوانين التشريعية فقط، مشيرًا إلى أنه تم حصر المشاكل التشريعية التي تواجه الصناعة بمنطقة العاشر وسيتم عرضها على البرلمان في القريب العاجل.