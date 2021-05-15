الأحد 16 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يحبط محاولة للتنقيب عن الآثار في طوخ

الأمن
الأمن

كشفت أجهزة الأمن في القليوبية، عن واقعة حفر شخص وتنقيبه عن الآثار، في منزل قديم، داخل قرية كفر منصور، دائرة مركز شرطة طوخ.

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ من "و. ج. ل" 35 سنة- سائق- ومقيم قرية كفر منصور دائرة المركز، بشأن قيام جاره "م. ع. ل"، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله؛ ما أدى لحدوث شروخ وتصدعات بحوائط منزله.

وبالفحص وإجراء المعاينة؛ تبين أن منزل المشكو في حقه مكون من أربعة طوابق ووجود حفرة بإحدى الغرف بعمق 3 أمتار، وعدم وجود أي أشخاص بداخله، وتم العثور أدوات الحفر.

وبمعاينة منزل المُبلِّغ؛ تبين أنه مكون من طابقين، ووجود تشققات بالغرفة المجاورة لمنزل المشكو في حقه.

وتنفيذا لتوجيهات مدير الأمن، جرى تعيين الحراسة اللازمة على المنزل، وأخطر مجلس مدينة طوخ؛ لاتخاذ اللازم حيال تلك الواقعة.
وتم التحفظ على أدوات الحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتقرر انتداب لجنة من الوحدة المحلية لفحص المنزل والمنازل المجاورة؛ لبيان ما بها من تلفيات.

وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

عقوبة التنقيب عن الآثار

من جانبه، قال بسام حواش المحامى، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه. 

وأضاف حواش، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.

القليوبية شرطة قليوب مركز مدير عقوبة

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