السبت 15 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بـ«الورود».. «تنسيقية الأحزاب» تودع الأمريكية جلوريا بعد تحقيق حلمها بزيارة مصر

تنسيقية الأحزاب
تنسيقية الأحزاب

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، أسرة الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا، بعدما حققت التنسيقية لها حلم زيارة مصر للاستقواء بها على المرض اللعين.

كان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انتظار الأسرة لتوديعها بمطار القاهرة بالورود وبعض الهدايا الرمزية. 

ومن جانبه، وجه داستن نجل الأمريكية المصابة بالسرطان الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جهد أعضائها لتحقيق حلم والدته بداية من التواجد معهم وتسهيل إجراءات السفر من مطار نيويورك مرورا باستقبالهم في مطار القاهرة، ومرافقتهم خلال رحلتهم ما بين معالم القاهرة وشرم الشيخ.

وعبر داستن عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والترحيب من قبل أعضاء التنسيقية ومن قابلوه خلال رحلتهم من شعب مصر العظيم.

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