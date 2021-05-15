براتب 3500 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب حتى 30 سنة

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات صناعة الأواني المنزلية بالعبور، براتب يصل إلى 3500 جنيه للشباب حتى 30 سنة.

تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة مهندسين إنتاج، ومهندسين جودة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا، وأن يكون لديه خبرة، كما تحتاج الشركة مندوبين مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة، وأن يكون لديه خبرة، وذلك براتب 3500 جنيه.

وتطلب الشركة عمال إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط صناعي، وذلك براتب 2300 جنيه، وتتميز الوظائف المتاحة بتوافر انتقالات، وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01159668635، والتواصل مع المدير المسؤول محمد منصور، أو التوجه لمقر الشركة في قطعة 23، بلوك 12015، المنطقة الصناعية الأولى، العبور.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي: www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.



وتتوافر بتلك النشرة، نحو 4176 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر مايو الجاري.



وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، أسيوط، المنيا، الغربية، الدقهلية، السويس، المنوفية، البحيرة، دمياط، وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نشرة شهر أبريل الماضي، وعددها 1213 فرصة عمل.



وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الجمهورية.