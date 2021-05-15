مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم إنه سيتم وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية نهاية العام الدراسي 2020/2021 بنظام الأسئلة المباشرة السهلة والإجابة عنها واضحة لا تحمل أي تعجيز أو ألغاز أو تعقيدات للطلاب، مراعاة لظروف الممتحنين في ظل هذه السنة الاستثنائية.

أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أنه تم التشديد على إلزام واضعي الامتحانات بوضع الأسئلة الامتحانية في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط.

شددت التعليم على جميع مديري مديريات التعليم بمستوي الجمهورية على ضرورة التشديد على المدارس الإعدادية، على تعقيم وتطهير المدارس قبل استقبال الطلاب، لأداء امتحان الشهادة الإعدادية، كما شددت على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وتجري امتحانات الشهادة الإعدادية داخل المدارس في لجان مراقبة مؤمنة جيدًا، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة التعليم أنه سيتم عقد امتحان طلاب الشهادة الإعدادية ورقيًا في كل مادة بمفردها وليست امتحانات مجمعة، بحيث يكون ورقة إجابة منفصلة عن ورقة الأسئلة.

وستكون الدرجة العظمى لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية هي 280 درجة لجميع المواد التي تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي الحالي 2020/2021.