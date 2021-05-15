الأحد 16 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

الطلاب
الطلاب

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم إنه سيتم وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية نهاية العام الدراسي 2020/2021 بنظام الأسئلة المباشرة السهلة والإجابة عنها واضحة لا تحمل أي تعجيز أو ألغاز أو تعقيدات للطلاب، مراعاة لظروف الممتحنين في ظل هذه السنة الاستثنائية.

أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أنه تم التشديد على إلزام واضعي الامتحانات بوضع الأسئلة الامتحانية في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط.

شددت التعليم على جميع مديري مديريات التعليم بمستوي الجمهورية على ضرورة التشديد على المدارس الإعدادية، على تعقيم وتطهير المدارس قبل استقبال الطلاب، لأداء امتحان الشهادة الإعدادية، كما شددت على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وتجري امتحانات الشهادة الإعدادية داخل المدارس في لجان مراقبة مؤمنة جيدًا، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة التعليم أنه سيتم عقد امتحان طلاب الشهادة الإعدادية ورقيًا في كل مادة بمفردها وليست امتحانات مجمعة، بحيث يكون ورقة إجابة منفصلة عن ورقة الأسئلة.

وستكون الدرجة العظمى لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية هي 280 درجة لجميع المواد التي تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي الحالي 2020/2021.

طلاب امتحانات العام الدراسي شهادة تصريحات الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الامتحانات الشهادة الفصل الدراسي الثاني امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات نهاية العام طلاب الشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

الأهلي يهزم صن داونز بثنائية ويقترب من نصف نهائي دوري الأبطال

الأطباء المتطوعون لعلاج مصابي غزة لـ«الدستور»: مصر أم الدنيا.. بالأفعال

مصدر أمني: تتر «الاختيار 2» يلخص عقيدة ضابط الشرطة المصري

د. محمد الباز يكتب: «فخ الفوضى».. كيف كشفت المخابرات العامة شبكة العنكبوت بهجمتها المرتدة؟

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أنور وجدى.. الفتى الأول

نرمين يسر

يحيى الفخرانى يعود للجوازة الطليانى

عبدالوهاب داود

عن بؤس النُخب وتهافت المثقفين فى سباق «التريند»

د.أحمد الخميسى

فلسطين.. أغاني الشعب وثواره

ماجد حبته

ضحايا «الهدنة» الأفغانية!

مؤمن المحمدي

الفلوس

د.كريمة الحفناوى

ذكرى النكبة وانتفاضة شعب لا يستسلم

محمد عبدالعزيز

إنهم السادة يا سادة.. «4» الإمام أحمد بن حنبل

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يطلق صاروخًا في محيط منزل بمخيم الشاطئ غرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يمنح سكان برج الجلاء في غزة مهلة ساعة لإخلائه

إصابة 170 فلسطينيًا فى غزة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال