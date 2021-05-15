السبت 15 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

باكستان تؤكد دعمها لجهود مصر لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

إطلاق النار بين الفلسطينيين
إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تلقىَ سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الأحد اتصالًا هاتفيًا من نظيره الباكستانى شاه قريشى، حيث أعرب وزير الخارجية الباكستانى عن تقديره ودعمه للجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق نار بين الجانبيّن الفلسطينى والإسرائيلى، ومشيداً بتحركات الدبلوماسية المصرية لتحقيق هذا الهدف. 

كما تناول الاتصال الهاتفى سُبل التنسيق بين مصر وباكستان في المحافل الدولية والإقليمية بشكل عام، وفي منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص، لدعم المساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الحالية وكذلك سُبل دعم جهود التوصُل لحل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على أسس مقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

هذا، وتباحث الوزيران حول سبل تعزيز العلاقات المصرية الباكستانية في كافة المجالات، بما يحقق مصالح مصر وباكستان.
 

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