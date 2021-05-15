وزير الخارجية الباكستاني يشيد بجهود مصر في القضية الفلسطينية

تلقىَ سامح شكري وزير الخارجية، السبت، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الباكستاني شاه قريشي، حيث أعرب عن تقديره ودعمه للجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق نار بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي، ومشيداً بتحركات الدبلوماسية المصرية لتحقيق هذا الهدف.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الاتصال الهاتفي تناول سُبل التنسيق بين مصر وباكستان في المحافل الدولية والإقليمية بشكل عام، وفي منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص، لدعم المساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الحالية وكذلك سُبل دعم جهود التوصُل لحل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على أسس مقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتباحث الوزيران حول سبل تعزيز العلاقات المصرية الباكستانية في كافة المجالات، بما يحقق مصالح مصر وباكستان وذلك وفق وزارة الخارجية.



شكري يبحث مع نظيره السعودي التطورات على الساحة الفلسطينية

بحث وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حول التطورات المتسارعة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يشهده قطاع غزة من تصعيد، وذلك في إطار التنسيق بين الوزيريّن حول جهود التعامل مع الوضع للحيلولة دون انزلاق الأمور نحو المزيد من التصعيد والتوتر.

وأشار السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال قد شهد تبادلاً للرؤى بين الوزيرين حول كيفية العمل على سرعة معالجة الأمر لاستعادة الهدوء، حيث استعرض الوزير شكري آخر الجهود التي تجريها مصر مع كافة الأطراف المعنية من أجل التوصُل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف إراقة الدماء.

واتفق الوزيران على الإبقاء على التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة في كافة الأطر والمحافل من أجل إنهاء التصعيد العسكري على قطاع غزة، ومنع تدهور الأوضاع إلى مواجهة شاملة سيكون لها تداعيات وخيمة على مُجمل السلم الإقليمي. هذا، وأكد الوزيران في هذا السياق على أهمية العمل على استئناف جهود السلام باعتباره المسار الأساسي الذي يضمن حل الدولتيّن ويحقق كافة الحقوق الفلسطينية المشروعة ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.