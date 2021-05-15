في ذكراه السنوية الأولى.. السيرة الذاتية وألبوم صور لمزار الأنبا رويس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى السنوية الأولى، لرحيل الأنبا رويس الأسقف العام.

ووُلِدَ في ميت غمر في 15 أكتوبر 1939 م، وحصل على بكالوريوس تجارة عام 1962، وخدم قبل الرهبنة في مدارس الأحد بالجيزة، وتم اختياره كمشرف على بيت الشمامسة بالجيزة.

قام برهبنته الأنبا شنوده وقت أن كان أسقفًا للتعليم، ورُسِمَ قسًا يوم الأحد الموافق 2 يناير 1966 مع القس أنطونيوس السرياني والقس أوغريس السرياني، وفي أكتوبر 1966 انتدبه قداسة البابا كيرلس السادس سكرتيرًا له، ثم مُشْرِفًا للإكليريكية.

ثم سيم قمصًا يوم الأحد 25 يونيو 1967 م.مع القمص صرابامون السرياني، وقد هرب من رسامته أسقفًا لدمياط في عام 1969 م.؛ حيث اعتذر عن الرسامة واعتزل بالدير، وعاد مشرفا للإكليريكية في عام 1970م، وأرسله نيافة الأنبا أنطونيوس القائمقام البطريركي إلى إنجلترا عام 1971 ليرعى الأقباط في لندن.

ثم عُيِّنَ سكرتيرًا لقداسة البابا شنوده في نوفمبر 1971 م، وهرب من الأسقفية لبعض الإيبارشيات مِرارًا، حيث أوضح أن أسقف الإيبارشية يُطالِبه الله عن كل نفس مسئول عنها.. في حين أن الأسقف العام وضعه مختلف إلى حدٍ ما. وكونه أسقفًا عامًا يسمح له بالعودة لديره في أي وقت، بخلاف الأسقف المرتبط بإيبارشية محددة.

أخيرًا سيمَ أسقفًا عامًا في عيد العنصرة سنة 1977 م. مع 4 أساقفة آخرين و2 خورى ابيسكوبوس، وتقريبًا هو أول أسقف يحمل اسم "رويس"، وأيضا كان له عمله الرعوي خاصة بكندا وأمريكا؛ حيث كان ينتدبه قداسة البابا شنوده الثالث للإشراف على كنائس المهجر، وتحمَّل المرض فترة طويلة قبل نياحته.

وبعد نياحته تقرر أن تُقام صلوات تجنيزه في الثالثة من عصر نفس يوم النياحة بالكنيسة البطرسية بالعباسية بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، وشارك في الصلوات من أعضاء المجمع المقدس: الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة - الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون - الأنبا بطرس الأسقف العام - الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس - الأنبا يوأنس أسقف أسيوط - الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة - الأنبا إرميا الأسقف العام - الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر - الأنبا صليب أسقف ميت غمر - الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة - الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان - الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات - الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر - الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية - القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة.